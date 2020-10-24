Salgın önlemleri kapsamında Odunpazarı Geçici Hayvan Bakımev bir süreliğine kapatıldı

Odunpazarı Belediyesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Eskişehir’in vaka sayısı en çok yükselen kentler arasında olduğunu açıklaması üzerine, COVİD19 salgınına karşı yeni tedbirler almaya başladı.

Alınan tedbirler kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Geçici Hayvan Bakımevi bir süreliğine ziyarete kapatıldı. Bu süreçte Geçici Hayvan Bakımevinde acil durumlar dışında kısırlaştırma işlemleri, kedi ve köpek kabulü yapılmayacak. Bakımevinde acil durumlar için ekipler görev yapmaya devam ederken, mevcut bulunan kedi ve köpeklerin bakım ve tedavileri ise sürdürülecek.



MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN HATIRLATMASI

Vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen hatırlatması yapan yetkililer, vatandaşlardan bilim insanlarının uyarıların uymalarını istedi. Bakan Koca’nın yaptığı açıklama göre Eskişehir’in vaka sayısı en çok yükselen şehirler arasında olduğunu belirten yetkiler, “Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için mümkün olduğunca evden çıkmamaya gayret edelim, olabildiğince kalabalık yerlerden uzak duralım. Daha sağlıklı, mutlu günler bizleri bekliyor” dedi.

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