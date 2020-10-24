Karantinaya uymayan 3 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de karantina tedbirlerine uymayan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yenibağlar ve Hoşnutiye mahallerinde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen N.B., B.S. ve D.A. isimli şahısları yakaladı. Şüpheliler hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.