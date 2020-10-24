Çalıntı silahla yakalandı

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Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden çalıntı silah çıktı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlileri, Hoşnutiye mahallesinde H.İ.G.yi durumundan şüphelenilerek durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

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