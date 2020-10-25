Eskişehir´de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi

Eskişehir'de bir araçta ve depoda yapılan aramada toplam 979 litre etil alkol ve aroma kitleri ele geçirildi.
Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) sahte/kaçak etil alkolün imal ve ticaretine yönelik olarak piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir araçta yapılan aramada; 559 litre kaçak etil alkol ile 8 adet Alkol aroma kiti, tespit edilen depoda yapılan aramada ise 420 litre kaçak etil alkol olmak üzere toplamda 979 litre şişelenmiş vaziyette satışa hazır kaçak etil alkol ile 8 adet alkol Aroma kiti ele geçirildi. Konu ile alakalı şüpheli 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.