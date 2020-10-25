Eskişehir´de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi

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Eskişehir'de bir araçta ve depoda yapılan aramada toplam 979 litre etil alkol ve aroma kitleri ele geçirildi.

Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) sahte/kaçak etil alkolün imal ve ticaretine yönelik olarak piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir araçta yapılan aramada; 559 litre kaçak etil alkol ile 8 adet Alkol aroma kiti, tespit edilen depoda yapılan aramada ise 420 litre kaçak etil alkol olmak üzere toplamda 979 litre şişelenmiş vaziyette satışa hazır kaçak etil alkol ile 8 adet alkol Aroma kiti ele geçirildi. Konu ile alakalı şüpheli 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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