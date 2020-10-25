ESOGÜ hastanesi hasta hakları biriminden Hasta Hakları Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

Hasta Hakları Birim sorumlusu Esin Gökalp, her yıl 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolasıyla hastanede yapılan hasta ziyaretlerinde hastaların haklarından ve sorumluluklarından bahsederek bilgilendirici el broşürleri dağıttıklarını, ancak bu yıl pandemi dönemi dolasıyla etkinlik yapamadıklarını belirtti. Hastaların hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik içinde hizmete ulaşma, bilgilendirme, kuruluşu seçme ve değiştirme, personeli tanıma, seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet, rıza ve izin, dini vecibelerini yerine getirebilme, saygınlık görme, rahatlık, ziyaret, refakatçi bulundurma, müracaat, şikayet ve dava hakkı, sürekli hizmet, düşünce belirtme, reddetme ve durdurma ve güvenlik hakları olduğunu söylerken ESOGÜ Hastanesi'nde Hasta Hakları Biriminin uygulamaların planlanması, koordinasyon edilmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Hasta Hakları Birim sorumlusu Esin Gökalp, “Birimin amacı, sorunların yerinde çözümlenmesidir; hastaların herhangi bir mağduriyet ile karşılaştıklarında ekip olarak güler yüzlü, empati kurarak başvuruları mümkün olduğunca yerinde çözmeye çalışmaktayız. Aynı zamanda hasta ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uymaları gerekmektedir. Hastalarımız elektronik posta, öneri kutuları, telefon, şahsen müracaat yoluyla başvurabilirler. Birime iletilen bütün başvuru, öneri ve teşekkürler değerlendirilir ve bu doğrultuda elde edilen bilgiler hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla hastane hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır” dedi.

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