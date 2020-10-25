Eskişehir´de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 9 kişiye gözaltı

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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de il Hıfzıssıhha Kurulu´nca alınan karara rağmen pankart açıp basın açıklaması yapmak isteyen 9 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı İsmet İnönü-1 Caddesi´nde basın açıklaması yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri aldığı caddeye gelen kişilere, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca basın açıklaması ve pankart açılmasının yasak olduğu ifade edildi. Ardından açıklama yapmak isteyen aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 kişi, ifade ve işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-10-25 16:21:13



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