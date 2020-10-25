İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis engeli

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Eskişehir'de pankart açıp izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 9 kişi gözaltına alındı.

İsmet İnönü Caddesi'nde saat 15.00’de iki ayrı noktada toplanan grup, izinsiz bir şekilde İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara rağmen pankart açıp basın açıklaması yapmak istedi. Polis açıklama yapılmasına izin vermeyerek, karara karşı gelen 9 kişiyi gözaltına aldı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 9 kişi, ifade ve işlemleri için emniyete götürüldü.

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