‘Okulum Temiz Belgesi’ ödül töreni

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Beylikova’da “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” kapsamında gerekli temizlik koşullarını yerine getiren okullar ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 27 Temmuz tarihinde imzalanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” kapsamında “Okulum Temiz” belgelendirme programı yürürlüğe alındı. Program kapsamında Beylikova’da koşulları yerine getiren okullar “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazandı. Şehit Neşet Gök Halk Eğitim Merkezi'nde Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir ve okul müdürlerinin katılımı ile tören düzenlendi. Kaymakam Yılmaz, pandemi döneminde koşulları uygun hale getirerek belge almaya hak kazanan okul idarecilerini kutlayarak belgelerini teslim etti.

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