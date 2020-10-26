Dükkan alarmına takılan hırsız gözaltına alındı

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Eskişehir'de bir iş yerinden bluetooth hoparlör çalan şahıs, kapıda bulunan alarmın ötmesi sonucu fark edilerek yakalandı. Güvelik kameraları görüntülerinden şahsın aynı yerde daha önceden de hırsızlık yaptığı anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Uluönder Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Burada bulunan güvenlik amiri, bluetooth hoparlör alıp ücretini ödemeden çıkmak isterken cihazın ötmesi üzerine hoparlörü bırakarak kaçan şüpheliyi durdurduklarını belirtti. Kamera görüntüleri incelendiğinde şahsın bir kaç gün önce spor ayakkabıyı da çalan F.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, konu ile alakalı inceleme devam ediyor.

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