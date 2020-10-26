Büyükelçi Robo, "Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki ihracatı artırmak için adım atmalıyız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükelçi Robo, "Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki ihracatı artırmak için adım atmalıyız"

İHA

Büyükelçi Robo, "Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki ihracatı artırmak için adım atmalıyız"

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, “Eskişehir ve Arnavutluk arasındaki kültürel yakınlığı, ihracat ile geliştirmek istiyoruz. Enerji, telekomünikasyon, madeni turizm ve sağlık gibi alanlarda Eskişehirli sanayicilerle iş geliştirebiliriz” dedi.
Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) ve ESO tarafından düzenlenen organizasyona katılmak için Eskişehir’e gelen Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, iş insanları ile bir araya geldi. ESO’da gerçekleşen görüşmede değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Robo, “Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye'nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi bir etkisi var. Türkiye’nin Arnavutluk’a geçtiğimiz yıl 472 milyon doların üzerinde ihracatı oldu. Eskişehirli iş insanlarını ülkemize yatırıma davet ediyoruz” diye konuştu.
Gerçekleştirdiği ziyaret için büyükelçiye teşekkür eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir'in Arnavutluk’a 2019 yılı ihracatı yaklaşık 35 milyon dolar civarında. Ancak bu kadar köklü ilişkilerimiz olan sizlerle bu rakamı arttırmak zorundayız. En yakın zamanda çevrimiçi ve ikili iş görüşmelerine başlayarak ilerleyen süreçte güzel işbirliklerine imza atabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıda konuşan yapan ve büyükelçinin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ise 1986 yılından bugüne Eskişehir ve Arnavutluk arasında kardeş şehir olduğunu ve bu kapsamda projeler geliştirilebileceğini dile getirdi. Görüşmede ERİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Durgut, aktif bir dernek olarak yapılacak her türlü işbirliği çalışmasına destek verebileceklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATOP birlikte hayal edip birlikte tasarlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER ATOP birlikte hayal edip birlikte tasarlamaya devam ...
Cüzdanının çalındığını kredi katından alışveriş yapıldığı mesajı gelince anladı
YEREL HABERLER Cüzdanının çalındığını kredi katından alışveriş ...
Dükkan alarmına takılan hırsız gözaltına alındı
YEREL HABERLER Dükkan alarmına takılan hırsız gözaltına alındı
Tarım arazileri adım adım moloz ve hafriyat çöplüğüne dönüşüyor
YEREL HABERLER Tarım arazileri adım adım moloz ve hafriyat çöplüğüne ...
Eskişehir’deki vaka artışı duyarlı vatandaşları isyan ettiriyor Denetimin sıklaşması, cezaların arttırılması ve belli kısıtlamaların getirilmesi ortak görüş
YEREL HABERLER Eskişehir’deki vaka artışı duyarlı vatandaşları isyan ...
Dernekte, kumar makinesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Dernekte, kumar makinesi ve ruhsatsız tabanca ele ...
Eskişehir´de 158 sürücüye, 137 bin 781 lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de 158 sürücüye, 137 bin 781 lira ceza
İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, ‘yüz yüze eğitim’ ile ilgili Barbaros İlkokulu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, ‘yüz yüze eğitim’ ile ...
Yunus Timleri 8 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Yunus Timleri 8 kişiyi yakaladı
Şüpheli şahsın takibi sonucu girilen dernek binasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın takibi sonucu girilen dernek binasında ...
Alkol denetimlerinde 158 araç sürücüsüne 137 bin 781 lira ceza
YEREL HABERLER Alkol denetimlerinde 158 araç sürücüsüne 137 bin 781 ...
Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana dönüşüyor Mezun olan 330 bin öğrenciye diplomaları hediyeleri ile birlikte dağıtılıyor 49 yaşında Açıköğretim Fakültesinden mezun olan Fatma Değirmenci; “Anadolu Üniversitesi’ne bana böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum” Açıköğretim Fakültesinden mezun olan Aliye Kübra Gezgince; "Bu benim ikinci üniversitem ve diplomam, hediyeler de manevi olarak çok güzel"
YEREL HABERLER Açıköğretim Fakültesinde her mezun bir fidana ...
‘Okulum Temiz Belgesi’ ödül töreni
YEREL HABERLER ‘Okulum Temiz Belgesi’ ödül töreni
İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis engeli
YEREL HABERLER İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ...
Eskişehir´de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 9 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen ...
Tepebaşı Belediyesi 2009’dan günümüze 6 bin 850 ton ambalaj atığını geri kazandırdı
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi 2009’dan günümüze 6 bin 850 ton ...
ESOGÜ hastanesi hasta hakları biriminden Hasta Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER ESOGÜ hastanesi hasta hakları biriminden Hasta ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin üzerinden ...
Sosyal mesafe kuralına uymayan 82 kişiye 258 bin 300 lira ceza
YEREL HABERLER Sosyal mesafe kuralına uymayan 82 kişiye 258 bin 300 ...
Fil hastalığı hakkında uzmanlardan önemli uyarılar Bu belirtileri gösteriyorsanız doktora başvurun Uzm. Dr. Nurhan Barutçu: “Kolda ağrı varsa, şişlik artıyorsa veya bir enfeksiyon belirtisi varsa doktora başvurmalıdır”
YEREL HABERLER Fil hastalığı hakkında uzmanlardan önemli uyarılar Bu ...
Eskişehir'de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi
Eskişehir´de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 979 litre kaçak alkol ele geçirildi
Kolye yapmak için dağ-tepe dolaşırken 550 milyon yıllık fosiller buldu
YEREL HABERLER Kolye yapmak için dağ-tepe dolaşırken 550 milyon ...
Çalıntı silahla yakalandı
YEREL HABERLER Çalıntı silahla yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X