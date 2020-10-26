"Fotoğraflar ile Cumhuriyet Sergisi" beğeni topluyor

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Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fotoğraf sergisi, vatandaşlardan beğeni topluyor.

Tepebaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Espark AVM iş birliğiyle fotoğraf sergisi düzenledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele dönemini konu alan sergide, toplamda 32 fotoğraf yer alıyor. 97 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetimiz için verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar, hafta boyunca vatandaşlar tarafından görülebilecek ve 1 Kasım tarihine kadar açık olacak.

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