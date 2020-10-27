Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından her yıl etkinlikler düzenlenerek kutlanan Havacı Kadınlar Haftası’nda, TEI 2’nci kez Dünyada Kadın Çalışanlara En Çok Değer Veren Şirket seçildi.

Kız öğrencilere havacılık sektörünü tanıtmak ve onlara ilham kaynağı olabilmek amacıyla Havacı Kadınlar Haftası, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından her yıl etkinlikler düzenlenerek kutlanmaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılında 49 farklı ülkeden organizasyon gerçekleştiren firmalar arasından TEI, 2’nci kez Dünyada Kadın Çalışanlara En Çok Değer Veren Şirket seçildi. Havacı Kadınlar Haftası’nın 10’uncusının kutlandığı 2020 senesinde TEI, havacı söyleşi gerçekleştirerek kız öğrencileri havacılık sektöründe çalışan profesyonellerle buluşturdu. Düzenlenen söyleşinin ardından düzenlenen Havadan Sorular Bilgi Yarışması ile en çok doğru cevap verenler ödüllendirildi. Aynı zamanda, öğrenciler “TEI Atölye Turu” ile ham malzemelerin fabrikaya girişinden bir ürün olarak fabrikadan çıkışına kadar bir havacılık motorunun nasıl üretildiğini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

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