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‘Cumhuriyet kupası’ müsabakaları yaparak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar

İHA

‘Cumhuriyet kupası’ müsabakaları yaparak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, Gökmeydan Spor Salonu’nda ‘Cumhuriyet kupası’ müsabakaları yaparak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü; Gökmeydan Spor Salonu'nda, Taekwondo branşı Poomsea müsabakaları için, ayrı bir grup halinde eğitilen 22 sporcu ile pandemi kuralları çerçevesinde ‘Cumhuriyet kupası’ müsabakaları yaparak Cumhuriyet Bayramını kutladı. Bursa Bölgesi Uluslararası Poomsea Teknik Hakemi Enis Birgül'un baş hakem olduğu ve teknik konularda tecrübelerini aktardığı güzel turnuva, eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Turnuva sonunda başarılı olan sporculara, ‘Gökmeydan Spor madalyası’ verildi.
Yapılan madalya töreni öncesi açıklama yapan Gökmeydan Spor Kulübü taekwondo antrenörü Elif Çatal "Turnuvaya katılan tüm sporcularımız, maçlarımızı yöneten hakem komitesi ve yöneticilerimiz yüksek performans gösterdiler. Güzel, eğlenceli, heyecanlı, birliktelik İçinde ve bir o kadarda anlamlı güzel bir gün oldu’’ dedi.
Gökmeydan Spor yönetim kurulu üyeleri madalyaları sporculara takdim etti. Daha sonra konuşma yapan Başkan vekili Orhan Kaçar, "Özlenen, hayal edilen, planlanan ve uygulamaya sokulan faaliyetlerimiz kapsamında; Gökmeydan Spor Kulübü olarak ilk defa Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yaptık. İlk defa Kulüp madalyamızı sporcularımıza takdim etmenin gururunu yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ‘Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister’ sözünü hatırlayarak Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.
Program; Azerbaycan bayrağının da yer aldığı hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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