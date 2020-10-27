Eskişehir'de av koruma ve kontrol faaliyetleri Yasa dışı avlanan 18 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avlandıkları belirlenen 18 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

2425 Ekim 2020 tarihlerinde Eskişehir Şube Müdürlüğünce yapılan av koruma faaliyetlerinde toplamda 150 kişi denetlenirken, yasa dışı avlanan 18 kişiye yasal işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi. Yapılan denetimlerde mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere 1 adet yarı otomatik av tüfeği ile yasa dışı olarak avlanılan 1 av hayvanına el konuldu. İlgililer, yasalara uyan avcılara da teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.