'Güvenli Hizmet Belgesi' aldılar

Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi, Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan denetimleri başarıyla geçerek “Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni almaya hak kazandı.

Alışveriş Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan işbirliği kapsamında gerekli tüm koşulları sağlayan Espark, yapılan denetimleri başarıyla geçerek Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip oldu. TSE tarafından hazırlanan Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan asansör kullanımı, masalar arası mesafe, tuvaletlerin ve ortak alanların temizliği, dezenfektasyon işlemlerinin güvenilirliği, gerekli uyarı afişleri gibi detaylar belge alma sürecinde dikkate alınıyor. Ortak alan ve tuvaletlerin düzenli olarak dezenfekte edilen Espark, personel ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alınıyor.

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