Eskişehir'de Macron protestosu

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, Memur-Sen öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed´i hedef alan sözlerini protesto etti.
Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Yediler Parkı´nda toplanan kalabalık, ellerinde Arapça, İngilizce ve Türkçe pankartların yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğraflarının bulunduğu `Küstahlığı protesto ediyoruz´ yazılı pankart açarak slogan attı. Grup adına konuşan Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Muammer Karaman, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ve islamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya´da cami baskını, Hollanda´da Gert Wilders´in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve Macron´un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam´a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması, cinnetin boyutlarını göstermektedir. İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2020-10-27 14:58:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.