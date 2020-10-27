Eskişehir'de Macron protestosu



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, Memur-Sen öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed´i hedef alan sözlerini protesto etti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Yediler Parkı´nda toplanan kalabalık, ellerinde Arapça, İngilizce ve Türkçe pankartların yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğraflarının bulunduğu `Küstahlığı protesto ediyoruz´ yazılı pankart açarak slogan attı. Grup adına konuşan Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Muammer Karaman, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ve islamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya´da cami baskını, Hollanda´da Gert Wilders´in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve Macron´un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam´a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması, cinnetin boyutlarını göstermektedir. İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2020-10-27 14:58:25



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