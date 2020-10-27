Eskişehir'de Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde konsomasyon yapılan ve sigara içilen işletmeler mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından 3 günlük yapılan denetimlerde; 2 farklı iş yerinde konsomasyon yapıldığı, 3 farklı işyerinde yapılan denetimde ise kapalı alanda sigara içildiği, çalışanın kimlik bildirimi olmadığı ayrıca konsomasyon yapıldığı tespit edilerek işletmeler mühürlendi.

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