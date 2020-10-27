Eskişehir’in ihracatını artıracak büyük veri üreticilerin hizmetinde

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), üyelerinin ihracat kapasitelerini önemli oranda artıracak projeyi devreye aldı. İhracat için gereken büyük veri, ESO tarafından “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM)” ile üreticilere sağlanacak.

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin ESO Üyesi firmaların hedef pazarlara ve potansiyel müşterilere ulaşmalarını sağlayacak, küresel rekabette avantaj sağlayacağını ifade eden ve online tanıtım toplantısında konuşan Merkez Sorumlusu ve ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli, “Eskişehirli firmalara sistematik bir şekilde bilgi ve dış ticaret istihbaratı sunacağız. İhracatta sürdürülebilir bir yapı kurulması ve Eskişehir dış ticaret stratejisinin yeniden geliştirilmesini de sağlayacağız” dedi.

Eskişehir’in 2,5 milyar dolarlık ihracatını 5 milyara çıkarma hedefiyle yola çıktıklarına değinen Benli, “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi; Eskişehirli firmalarımıza hedef pazar araştırması, hedef müşteri danışmanlığı, nokta atışı ihracat danışmalığı, hedef ithalat pazar araştırması, hedef ithalatçı danışmanlığı, teknik istihbarat ve ihale danışmanlığı konularında hizmet verecek bir merkez olacak. Verilecek hizmetler ile genel olarak üyelerimiz tarafından üretilen ürünlerin dünya üzerindeki ticaret hareketleri incelenecek, ihracatta rekabetçi olabileceğimiz hedef pazarlar analiz edilecek ve hedef pazarlardaki potansiyel müşterilere ulaşılarak ihracat imkanları artırılacak” diye konuştu.

"Üreten herkes ihracat yapabilecek"

ESODTİM’in ayrıca hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış veya ihracatını arttırmak isteyen firmalara özel hizmet sunacağını açıklayan Benli, firmaların ürünlerine ilişkin hedef pazar ve müşterileri tespit edip, potansiyel müşterilere ulaşmalarını sağlayacaklarını kaydetti. ESODTİM’in Türkiye’deki sayılı merkezlerden biri olduğunu belirten Ömer Benli, firmalarla kişisel verilerin korunması kapsamında gizlilik sözleşmesi ile hizmet sağlanacağını belirterek, “Merkezin hizmetlerinden faydalanabilmek için dtim.eso.org.tr sitesinde yer alan Ön Başvuru Talep Formlarından istediğiniz hizmete ait olan bilgileri doldurmanız gerekmekte. Daha sonra ön başvuruda belirtmiş olduğunuz eposta veya telefon numaranız üzerinden uzman personelimiz sizinle irtibata geçerek talep ettiğiniz hizmet ile ilgili görüşme sağlayacak. Görüşmede, istenilen hizmetle ilgili detaylı bilgi ve doldurulması gereken talep formları hakkında bilgi verilecek ve süreç başlatılacak. Firmalar, herhangi bir sorusu olması üzerinden uzmanlarımız ile iletişime geçebilirler” diye konuştu.

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