Eskişehirspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

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Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde saat 16:00'da başlayan idmana oyuncular ısınma çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla süren antrenman, bireysel ve takımlar halinde yapılan teknik çalışmalarla tamamlandı.

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