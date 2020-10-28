Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama metni yayınladı

Bıyık, mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı egemenliğini halktan alan, halkın kendi kendini yönettiği bağımsızlığımızın müjdelendiği gündür. Cumhuriyet onurlu bir mücadelenin, şanlı bir zaferin adıdır. Milletimiz bağımsızlığımız uğruna kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, çocuğuyla bir bütün olmuş kurtuluş mücadelesinde destanlar yazarak kendi geleceği hakkında tek söz ve yetkinin yine kendisinde olacağına dair kararlılığını dünyaya göstermiştir. Halkımız, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini konuda ki kararlığını en iyi yönetim şekli olan cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Cumhuriyetimiz; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sayesinde bugünlere ulaşmıştır. Bilinmelidir ki Türk milleti her zaman tehlikenin ve kurulan tuzakların farkındadır. Milletimiz gerektiğinde cumhuriyetimizi korumak için dün olduğu gibi, bugünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladığı vatan topraklarına sonsuza kadar sahip çıkacaktır. Bizler terörizmin yoğun saldırına karşı uyanık olmalı, birbirimize karşı sıkıca kenetlenmeliyiz. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Böyle de kalacaktır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük zaferim dediği "cumhuriyet" meşalesi hiç sönmeyecek, söndüremeyeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Vatanımızın bağımsızlığı için mücadele eden kahraman askerlerimizi, polislerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Cumhuriyetimizin 97. Yıl Dönümü Kutlu Olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.