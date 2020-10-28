Başkan Küpeli, "Cumhuriyetin ışığında çalışıyor, üretiyor ve geleceğimizi inşa ediyoruz"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Cumhuriyetin 97. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Başkan Küpeli, “Biz sanayiciler; Cumhuriyetin ışığında çalışıyor, üretiyor ve geleceği inşa ediyoruz” dedi.

Cumhuriyetin, 97. yıl dönümünü büyük bir gururla karşıladıklarını dile getiren Başkan Küpeli, “Cumhuriyet, vatan için canından olmayı göze alanların, kadınıyla erkeğiyle, tüm yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin mücadele tarihidir. Büyük zorluklarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin 97. yılını büyük bir mutluluk ve onurla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, bağımsızlığını ve özgürlüğünü her şart altında korumaya ant içmiş bir milletin bu uğurda yapmış olduğu fedakâr mücadelenin tarihidir” dedi.

“Bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltmeli, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olmalıyız” diyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler bağımsızlığını ve ekonomisini tırnaklarıyla kazıyarak bu günlere ulaşan bir milletiz. Cumhuriyet çatısı altında birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak daha nice mutlu yıl dönümler yaşayacağımıza inanıyorum. Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, aynı kararlılık ve sahiplenme ile korunmak ve yaşatılmalıdır. Bu görev bize miras kaldığı gibi, bizden de sonraki nesillere ulaşacaktır. Milletçe bize düşen görev; barış ve kardeşliğimize sahip çıkarak, ortak paydamız olan, devlet ve cumhuriyet değerlerimizi ilelebet korumaktır. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltmeli, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olmalıyız. Biz Eskişehirli sanayiciler zorlu pandemi koşullarında bile Cumhuriyetin ışığından güç alıyor, o ışık altında çalışıyor, üretiyor ve geleceği inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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