Beylikova’da 29 Ekim hazırlığı

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Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'in talimatları ile belediye ekiplerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları başladı.

Çarşı meydanına ve orta refüjde bulunan direklere Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı. İlçe halkını bayram havasına sokan hazırlık, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde kutlanamayan özel gün ve bayramları tekrar tekrar hatırlattı.

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