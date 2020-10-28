Telefonunu kaybedince birlikte alkol aldıkları arkadaşından şikayetçi oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de telefonunu kaybeden şahıs, evinde birlikte alkol aldıktan sonra arkadaşından şüphelendiğini belirterek polise başvurdu.

Kurşunlu mahallesinde tanıdığı M.P. ile birlikte ikametinde cep telefonunda müzik açarak alkol aldıklarını belirten H.Y., ilerleyen saatlerde ikametten çıkıp çarşı merkezine doğru gittiğinde telefonunun üzerinde olmadığını fark etti. Geri döndüğünde M.P.'nin ikamette olmadığını, kendisini bekleyip telefonunu sorduğunda kendisinde olmadığını söylediğini anlatan H.Y., arkadaşının telefonu çalındığını düşündüğünü söyleyip polise şikâyette bulundu. M.P. suçlamayı kabul etmezken polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.