Telefonunu kaybedince birlikte alkol aldıkları arkadaşından şikayetçi oldu

Eskişehir’de telefonunu kaybeden şahıs, evinde birlikte alkol aldıktan sonra arkadaşından şüphelendiğini belirterek polise başvurdu.
Kurşunlu mahallesinde tanıdığı M.P. ile birlikte ikametinde cep telefonunda müzik açarak alkol aldıklarını belirten H.Y., ilerleyen saatlerde ikametten çıkıp çarşı merkezine doğru gittiğinde telefonunun üzerinde olmadığını fark etti. Geri döndüğünde M.P.'nin ikamette olmadığını, kendisini bekleyip telefonunu sorduğunda kendisinde olmadığını söylediğini anlatan H.Y., arkadaşının telefonu çalındığını düşündüğünü söyleyip polise şikâyette bulundu. M.P. suçlamayı kabul etmezken polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.