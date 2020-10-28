Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var “Önümüzdeki iki iç saha maçımız final niteliğinde” “Türkiye’nin en güzide taraftar gruplarına sahibiz”

Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var, önümüzdeki haftalardaki Akhisar ve Keçiörengücü maçlarının önemine değinerek, “Gelecek 2 iç saha maçı bizim için final niteliğinde olacak ve bu maçlara çok iyi hazırlanacağız” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) düzenlediği basın toplantısına katılan İlhan Var, Eskişehirspor’un durumu hakkında konuştu. Takım olarak zor bir zamanda olduklarını, taşın altına ellerini değil gövdelerini sokmaları gerektiğini anlatan Var, “Bu görevi seve seve aldık. Geldiğimizde 36 kişilik bir listeyle karşılaştık. Oyuncuların tamamını tanımamız mümkün değildi ve geldikten 1 hafta sonra maça çıktık ve 15 günde 3 tane maça çıkmış olduk. Kimseyi kaybetmek istemediğimiz için bir havuz grubu oluşturduk. Alt yapı hocalarımızla hazırladığımız havuz grubumuz hazır. Oyuncu arkadaşlarımıza bir anda fazla sorumluluk yüklemek istemedik. Serum damlası gibi küçük, ama kalıcı şeyler katmayı ve dirayetli bir takım oluşturmayı hedefledik. Şuanda daha büyük oynama arzusuna sahipler. Kurduğumuz sistemi geliştirerek devam ettirme niyetindeyiz. Yakın zamanda bunu skora yansıtmaya başlayacağız. Takımımız kendi hatalarını görmeye ve bu hataları düzeltmeye başladı. Takımda 1516 haftalık bir moral düşüşü vardı. Geldiğimizde ilk konuştuğumuz konu buydu. Geriye düştüğümüz maçlarda konsantrasyonumuzu kaybetmeden hatalarımızı düzeltip, devam etmeyi öğreniyoruz” dedi.



“Teknik ekip olarak genç fakat deneyimli bir ekibiz”

Var, açıklamasına, “Galip gelememe alışkanlığı oluşmuş takımda. Beraberlik sevindiriyor, mağlubiyet alışkanlık olmuş, galibiyete çok uzakta bir durumdalar. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Fakat bunu hemen yapmamız mümkün değil. Yavaş yavaş bunu ortadan kaldıracağız. Oluşturulan havuzdaki oyuncuların takımdan dışlanma gibi bir durumları yok. Tam aksine onlar Eskişehirspor’un geleceği. Onlar yetiştirip gelecekteki Eskişehirspor için hazırlıyoruz. Bunu ilk geldiğimiz zaman yapmış olduğumuz toplantıda kendilerine söyledik. Teknik ekip olarak genç fakat deneyimli bir ekibiz. Çalışarak, başararak bir şeyleri göstermek istiyoruz herkese” diye devam etti.



“Buğra gibi oyuncular Eskişehirspor’un geleceği”

Takımın altyapısındaki başarılı sporcularından Buğra Çağlıyan hakkında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var, şunları anlattı:

“Buğra, yaşıtlarının üstünde becerilere sahip olan bir futbolcu. Buğra gibi oyuncular Eskişehirspor’un geleceği. Bizden önce farklı mevkilerde oynatılıp dışarıda kalmış bir futbolcu. Havuz grubunun maçında yeteneğini gördük. Geçen hafta oyuna sokmayı planlarken milli maç teklifi geldi ve milli kampa gitti. Buğra gibi birçok futbolcumuz var ve tamamını Eskişehirspor’a kazandıracağız.”



“Türkiye’nin en güzide taraftar gruplarına sahibiz”

Teknik Direktörü İlhan Var, siyah kırmızı taraftara da değinerek, “Türkiye’nin en güzide taraftar gruplarına sahibiz. Her açıdan bize fazlasıyla destek veriyorlar. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Kulüp ve futbolcularımız bunun farkında. Etkilerinin de farkında. Bu büyük enerjiyi pozitife çevirmek istiyoruz. Önümüzdeki 2 iç saha maçı bizim için final niteliğinde olacak ve bu 2 maça çok iyi hazırlanacağız. Önümüzdeki maçlara büyük hazırlıklarla çıkacağız. Bu maçlar bizim için özel ve seçilmiş maçlar. Bu maçlara hem takımımızı hem şehrimizi hem de kendimizi çok iyi hazırlayacağız. Tabi ki tek planımız hedefimiz rakiplerimizi yenmek” diye anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.