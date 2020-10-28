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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Şenocak’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İHA

Rektör Şenocak’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
Şenocak, mesajında, "78 Temmuz 1919, sabaha karşı” Cumhuriyetin Mustafa Kemal Atatürk’ün ufkundaki ilanı esasında işte bu tarihe kadar uzanır. Atatürk, Erzurum Kongresi sonrasında Mazhar Müfit Kansu’ya defterine o günün tarihini ve şu satırları not etmesini söyler: “Zaferden sonra şekli hükümet Cumhuriyet olacaktır.” Mazhar Müfit buna karşılık “Paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var.” diyecektir; fakat zafer de hakikat olur, Cumhuriyet de! Bu hadise Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü gösterdiği gibi, onun vatanın kurtuluşu ve millet iradesi hususundaki azim ve kararlılığının da ilanıdır. Türk gençliğinin kılavuzu işte bu azim ve kararlılıktır, vatan ve hürriyet tutkusudur! Tarih yalnızca dönüp bakınca gurur duymak için kitaplar, belgeler arasında durmaz. Okuyan ve anlayanlar için ibretlerle, kılavuzluk edecek, yolumuzu aydınlatacak, “hayalperestliğimizi” besleyecek fikirlerle doludur. Bu tarihi anlayarak atalarımızdan devraldığımız ve bugün sahip olduğumuz değerlere sahip çıkmak her bir Türk gencinin vazifesidir. Bu değerlerin en başında da Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği ve gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet gelir. Cumhuriyet, daha Hasan Tahsin’in ilk kurşunu ile başlayan meşakkatli yolculuktur. Tüm güçlüklere rağmen kurtuluş mücadelesini dahi kongreler, seçilmiş heyetler, meclis ve hükümetlerle, cumhuriyet şiarıyla yürüten bağımsızlığa sevdalı bir milletin kendi kaderini eline almasıdır. Esaretten hürriyete, kulluktan yurttaşlığa geçmektir. Fikri hür, vicdanı hür, zihni korkularla şekillenmemiş aydınlık nesillerdir. Sütçü İmam’ın, Kara Fatma’nın, Nezahat Onbaşı’nın, Gördesli Makbule’nin, Yörük Ali’nin ve isimleri bu satırlara sığmayan nice vatanperverin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla kurduğu Cumhuriyet bugün 97 yaşında. Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve istiklal uğruna canını feda eden şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. En büyük bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye belirtti.

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