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EBA Uzaktan Eğitime Giriş Noktası minik ziyaretçilerini bekliyor Espark’tan miniklere uzaktan eğitim kolaylığı

İHA

EBA Uzaktan Eğitime Giriş Noktası minik ziyaretçilerini bekliyor Espark’tan miniklere uzaktan eğitim kolaylığı

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla gerçekleştirilen uzaktan eğitime destek veren Espark Alışveriş Merkezi, bünyesinde kurduğu Uzaktan Eğitime Erişim Noktası ile derslere erişimde çocuklara kolaylık sağlıyor.
Eskişehir’de bulunan Espark Alışveriş Merkezi, EBA sistemiyle uzaktan öğrenim gören çocuklara yeni bir kolaylık sağladı. Alışveriş merkezi, Türk Standartları Enstitüsü’nden aldıkları Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi ile EBA için gerekli sistem özelliklerini karşılayan bilgisayarlarla birlikte AVM içerisindeki 6 kişilik sınıfta çocuklara hizmet veriyor. Miniklerin derslere katılacağı sınıfta bilgisayarlar sosyal mesafeye göre dizilirken hijyen standartlarına uygun bir şekilde gönül rahatlığıyla derslere girilebilecek. Öte yandan sınıfta çocuklara sürekli refakat eden bir görevli bulunuyor.

“Velilerimiz küçük ziyaretçilerimizi gönül rahatlığıyla buraya getirebilirler”
Velilerin korona virüs kaynaklı endişelerini geride bırakarak gönül rahatlığıyla çocuklarını Uzaktan Eğitime Giriş Noktası’na getirebileceklerini ifade eden AVM Müdürü Berkay Damgacı, “Espark Alışveriş Merkezi olarak uzaktan eğitimin devam ettiği şu süreçte, alışveriş merkezi içerisinde ‘EBA Uzaktan Eğitime Erişim Noktası’ kurduk. Uzaktan eğitimin miniklerimiz için getirdiği bazı imkansızlıklardan dolayı dezavantajlar ortaya çıktı. Biz de Espark olarak bir noktada destek olabilmek adına uzaktan eğitim noktası kurduk. Çocuklarımız bilgisayarlar kullanarak sosyal mesafeye uygun bir şekilde, EBA üzerinden yayınlanan çevrimiçi derslere girebiliyorlar. Ayrıca iki gün önce Türk Standartları Enstitüsü Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni de aldık. Bu anlamda velilerimiz, küçük ziyaretçilerimizi gönül rahatlığıyla buraya getirebilirler” diye konuştu.

“Buradaki ana hedef noktamız Covid19 önlemleri”
Korona virüs tedbirlerine azami düzeyde dikkat ettiklerini söyleyen Damgacı, “Sürekli onlara refakat eden bir arkadaşımız var. Buradaki ana hedef noktamız Covid19 önlemleri. Sosyal mesafe, hijyen konularına sürekli dikkat eden arkadaşlarımız refakat ediyor. Umuyoruz ki minik ziyaretçilerimiz buraya gelip rahatlıklar çevrimiçi derslerine katılabilirler. Belki ev dışında da bunu deneyimlemek isteyebilirler. Sadece bu imkanların olup olmamasından ziyade, ev dışında da bu ortamı yaşamak isteyebilirler. Gönül rahatlığıyla gelebilecekleri, tüm önlemlerin alındığı bir ortam oluşturduk. Bir alışveriş merkezinde bu ortamı oluşturabilmek çok farklı bir konu. Elimizden geleni yaptık ve iyi olduğunu da düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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