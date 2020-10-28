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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öykü ve resim yarışması kazanan çocuklar ödüllerini törenle aldı

İHA

Öykü ve resim yarışması kazanan çocuklar ödüllerini törenle aldı

Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği öykü ve resim yarışmasını kazanan 914 yaş arasındaki çocuklar, düzenlenen törenle ödüllerini Belediye Başkanı Kazım Kurt’un elinden aldı.
Odunpazarı Belediyesi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’nci nedeniyle öykü ve resim yarışması düzenledi. 914 yaş arası çocukların katıldığı yarışmalarda, kazananlar belli oldu. “29 Ekim Sonsuza Kadar Cumhuriyet” temalı öykü yarışmasında 29 Ekim başlıklı öyküsüyle Melisa Gönen birinci olurken, Cumhuriyet Yolunda başlıklı öyküsü ile Emirhan Helvacı ikinci oldu. Aynı yarışmada, Sonsuza Dek Cumhuriyet başlıklı öyküsü ile Defne Çakır da üçüncü oldu. “29 Ekim Cumhuriyetin Renkleri” temalı resim yarışmasında ise Feyza Reyyan Coşkun birinci, Esila Mercan ikinci, Elif Su Akça da üçüncü oldu.

“ÇOCUKLARIMIZIN CUMHURİYET BİLİNCİ İLE YETİŞMESİ EN TEMEL DİLEĞİMİZ”
Resim ve öykü yarışmasında dereceye girenler için Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve ailelerin de katılımı ile ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde konuşan Başkan Kurt, öykü ve resim yarışmasına katılan tüm çocuklara teşekkür etti. Cumhuriyet Bayramının en büyük bayramımız olduğunu söyleyen Başkan Kurt, “Cumhuriyet, bizim 100 yıldır çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için yaptığımız çalışmaların başlangıcı, temel dayanağı. Onu korumak hepimizin en büyük görevi. Bunun için de çocuklarımızın Cumhuriyet bilinci ile yetişmesi, en temel dileğimiz. Ben sizleri kutluyorum. Cumhuriyet Bayramını anlamına uygun resim öykülerinizi yarıştırdık. Burada bir yarışmadan ziyade bir katılım söz konusu. Ben cesaretle bu işe katılan bütün çocuklarımızı ve velilerini kutluyorum. Önemli olan düşünceleri ifade edebilmek. Düşünmek önemli, ama bunu dışa vurabilmek de önemli. Bu bir cesaret işi kutluyorum sizi. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşasın istiyoruz” dedi.

“BAŞKAN KURT’A KENDİ KİTABINI HEDİYE ETTİ”
Konuşmasının ardından Başkan Kurt, çocuklara ödüllerini verdi. Yarışmada birinci seçilen öykünün yazar Melisa Gönen’e bisiklet, ikinci ve üçüncü öykünün yazarları Emirhan Helvacı ile Defne Çakır’a kitap ve kalem seti hediye edildi. Resim yarışmasında ise birinci seçilen resmin sahibi Feyza Reyyan Coşkun’a boya kiti ile kitap seti, ikinci ve üçüncü seçilen resimlerin sahipleri Esila Mercan ile Elif Su Akça’ya pastel boya seti ve kitap seti hediye edildi. Öykü yarışmasında birinci olan Melisa Gönen Başkan Kurt’a kendi yazdığı kitabını hediye etti.

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