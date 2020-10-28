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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kazım Kurt'un Cumhuriyet Bayramı mesajı

İHA

Başkan Kazım Kurt'un Cumhuriyet Bayramı mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yılı ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında, yurttaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Kurt, Cumhuriyet’in Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve atalarımızın tüm cihana karşı verdiği eşsiz mücadelenin en büyük mirası olduğunu vurguladı. Cumhuriyet’in hürriyet, özgürlük, çağdaşlık ve uygarlık olduğunun altını çizen Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:
“Bugün, bizleri birleştiren, yolumuza rehberlik eden, muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın yegâne yolu olan ‘Cumhuriyetimizin’ 97’nci yılını kutluyoruz. Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu cumhuriyetimizin temelinde, mevcut anayasamızda da vurgulanan “Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” anlayışı vardır. Hukukun üstünlüğüne inanmış olan bizlerin, bugün verdiği mücadelenin temelinde de bu vardır. Sosyal bir devlete olan ihtiyacımız ise COVİD19 (Korona virüs) salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde aşikardır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti “Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” olana kadar mücadele etmekten, bunun için çalışmaktan ve üretmekten geri durmayacağız. Ulu Önder Atatürk’ün “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, kazanılan zaferler kalıcı olmaz” sözleri bugün bizler için yol haritası olmalıdır. Ülke ekonomimizin bugün içinde bulunduğu tablo, Atatürk’ün uyarısının aksine üretmeyen, yandaşları koruyan, dışa bağımlı bir politikanın ürünüdür. Özellikle kadınlar ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz, bu ekonomi politikalarının getirdiği ağır yükün altında ezilmektedir. İşçimiz, emekçimiz, esnafımız, gencimiz ve emeklimiz işsizlik, parasızlık ve açlıkla karşı karşıyadır. "İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen esnafımıza cevap olarak "Bu bana çok abartılı geldi. Keyif çayı bu. Bu çayı iç" denmiştir. Bu sözler insana verilen değeri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Değerli hemşehrilerim, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde; ülkemiz tüm zorluk ve yoksulluğa rağmen eşsiz iradesiyle Milli Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla tamamlamış ve cumhuriyeti kurmuştur. Ülkemiz ve milletimiz, bugün de içinde bulunduğu zor koşulları ortadan kaldıracak birikime sahiptir. Cumhuriyet; hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kuruldu. Bu ruhun temelinde de hür yaşama kararlılığımızın ve zincirlenemeyecek olan irademizin ifadesi olan Ulusal Kurtuluş Savaşımız vardır. 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetin koruyucusu da fikri, vicdanı ve irfanı hür gençlerdir. Bu nedenle de milli egemenliğin ifadesi olan Cumhuriyetimizin günümüzde yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti' için yürütülecek mücadele ile aşılacaktır. Bunun yolu da fikri ayrılıkları bir kenara bırakıp, Cumhuriyet’in ilkelerinde birleşen daha güçlü ve daha kararlı bir yol arkadaşlığıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 97’nci yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak ‘Sonsuza kadar Cumhuriyet’ için mücadele etmeye, Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

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