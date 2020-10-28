İnönü’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ile İnönü ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Eskişehir İnönü İlçesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende; İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Atatürk anıtına çelenk sundular. İlçedeki kamu kurum amirleri ile öğrencilerin de katıldığı tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

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