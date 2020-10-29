3 erik 40, kilosu 800 liraya satılıyor Eriğin kilo fiyatı çeyrek altınla yarışıyor

Yaz aylarında kilosu 45 liraya kadar inen yeşil eriğin fiyatı şimdi altınla yarışırken, Eskişehir’de 50 grama denk gelen 3 tane yeşil erik 40 liraya, kilosu ise 800 liraya satılıyor.

Yeşil eriğin kilogram fiyatı neredeyse çeyrek altını geçiyor. Sadece birkaç ay önce pazar veya marketlerde kilosu 45 liradan satılan yeşil eriğin sezonun bittikten sonra şimdi, 3 tanesi 40 liraya satılıyor. Yaklaşık 50 gramlık 3 tanesinin fiyatı 40 lirayken, kilosu 800 lirayı buluyor. Artık kimsenin kilo ile satın almadığı eriğin yüksek fiyatı çeyrek altını geçiyor. En çok hamile kadınları için aldığı için ‘Hamile eriği’ olarak da bilinen erik, şuan sadece insanların özel ihtiyaçlarını karşılıyor. Hamile kadınların yanında ölümcül hastalığa yakalayan insanların son isteklerini yerine getirmesi için vatandaşlar il dışından gelerek bu eriğe talep ediyor. Bu dönemde Türkiye’de yetişmeyen yeşil erik, Latin Amerika ülkesi olan Şili’den getirildiği için fiyatlar bu derecede pahalı olduğu dile getiriliyor.



Kilosu 800 lira

Kış boyunca pahalı fiyatta da olsa ihtiyaç olana erik yetiştiren manav Emin Özkaya, sattığı ürün hakkında detay bilgiler paylaştı. Özkaya, “Bu erikler Şili’den geliyor. İstanbul’dan bazı illere dağıtılıyor. Bu sezonda bunlar ‘Hamile eriği’ olarak da biliniyor. Ben 15 senedir bu günlerde bu eriği bulunduruyorum. Türkiye’de bu mevsimde bunlar yetişmiyor. Yurt dışından geldiği için çok az bulunuyor. Bunlar normal, bizim buralarda kaç gün önce bittiği yeşil eriklerdendir. Ancak ters bir dönemde insanların özel ihtiyaçların karşılanması için getirdiğimiz için fiyatlar pahalıdır. Şuan 3 tanesi 40 liradan satıyoruz. Bu üç tane de yaklaşık 50 gram oluyor. Buna göre kilosu 800 liraya denk geliyor. Ama tabi kimse bir kilo almıyor. Özel istekler doğrultusunda 23 paket yani 6 veya 9 tane alıyor. Alıcısı çok mu? Hayır. Ama getirdiklerimizin alıcısı var. Hamile onlar kadınların canı çektiği zaman alınıyor. Ayrıca ölümcül hastalığı yaşayan büyüklerinin son isteğini yerine getirmesi için gelip alıyorlar. Kaç gün önce kilo ile sattığımız erik şuan tane tane satıyoruz. O da altın fiyatında diyebilirim” diye konuştu.



İl dışından de geliniyor, kargo ile da isteniyor

Sosyal medya üzerinde yapılan reklamlardan haberdar olan vatandaşlar, sadece Eskişehir’den değil, çevre illerden de gelip bu eriğe talep ediyor. Bu konuda konuşan Özkaya, “Bu sürede sadece Eskişehir’de değil, çevre illerde de bulunmuyor. Bu nedenle Kütahya, Uşak, Bilecik, Afyon hatta daha da uzak illerden gelip alıyorlar. Mesela Bursa’da bir manava soruyor. O da ‘Eskişehir’de var’ diye buraya yönlendiriyor. Zaman zaman kargo ile göndermemizi istiyor, ama biz kargo ile göndermiyoruz. Gelip alanlara öncelik veriyoruz. Tabi onlar gelirken bir paket almıyor. 510 paket alıyor. Bazen burada akrabalar varsa onların aracıyla alıyorlar. Bu şekilde satıyoruz. Önümüzdeki yılın 3’üncü aya kadar böyle satmaya devam edeceğiz. Fiyatlar daha pahalı olabilir mi? Şuan için bilemem, ama olabilir tabi” diye anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.