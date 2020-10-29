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Minibüs fiyatlarına zam geliyor Fiyat değişikliğinin gerekçelerini ve yaşadıkları sıkıntıları anlatan Eskişehir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı İlhan Ay; “Zam yapmakta geç bile kaldık” “40 yaşında yetişkin birey öğrenci ücreti ödemek istiyor” “Suistimallerin önüne geçmek için mesafeye göre ücretlendirme düşünmüyoruz”

İHA

Minibüs fiyatlarına zam geliyor Fiyat değişikliğinin gerekçelerini ve yaşadıkları sıkıntıları anlatan Eskişehir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı İlhan Ay; “Zam yapmakta geç bile kaldık” “40 yaşında yetişkin birey öğrenci ücreti ödemek istiyor” “Suistimallerin önüne geçmek için mesafeye göre ücretlendirme düşünmüyoruz”

Eskişehir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı İlhan Ay, 1 Kasım’dan itibaren uygulanacak artış ile birlikte 3 TL yerine 3.50 TL olacak ulaşım ücreti hakkında gerekçelerini ve yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
Ay, yaklaşık 1 yıldır zam yapmadıklarını, giderlerinin çok arttığını anlattı. Herkesin bildiği üzere doların yükselişinin mazotu çok etkilediğini, lastik, sigorta, bakımlar gibi maliyet artırıcı etkenler olduğunu anlatan İlhan Ay, “Bir de tüm bunların üzerine pandemi bizleri çok etkiledi. Yaklaşık 34 ay kapasite yarısı çalıştık. Kapasite yarısı çalışmak bizim kazancımızı yaklaşık yüzde 60 düşürdü, fakat giderlerimiz aynıydı. Uzun bir süre giderlerimizi cepten karşıladık. Şuan dahi pandemi dolayısıyla olması gereken düzeyde yolcu taşıyamıyoruz. Saatli çalıştığımız için belli saatlerde belli güzergâh turları devam ediyor fakat olması gereken yolcu kapasitesine ulaşılamıyor. Bazı turlardaki araçlar ancak yakıtlarını karşılayabiliyor. Giderlerimiz çok fazla olduğu için bunları karşılamakta güçlük çekiyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda kazancımız çok düştü. Bu durum bizi zam yapmaya yöneltti. Bizde zam yapmayı istemiyorduk. Fakat en basitinden gıda sektöründeki fiyatlar bile çok yükseldiği için hayat standartlarımızı yakalamak için zam yapmak durumunda kaldık. Azalan kazançlarımızı biraz olsun toparlamak için zam yapmak zorunda kaldık. Taşımacılık harici tüketim mallarının tamamına çok fazla zam yapıldı fakat biz bunu daha yeni yansıtabildik. Tek amacımız yaşanan ekonomik krizin üzerimizdeki etkisini azaltmak” dedi.

“40 yaşında yetişkin birey öğrenci ücreti ödemek istiyor”
Öğrenci tarifesi hakkında bilgilendirme yapan İlhan Ay, sözlerine; “Öğrenci tarifesi 2.50 TL'den 3 TL olacak. Normalde bizim yasa gereği öğrenci tarifemiz yok. Okula gidecek yaşa gelen herkesten tam ücret almamız gerekiyor. Fakat biz bu öğrenci tarifesini ilkokul, ortaokul ve lise için yaptık. Daha sonra üniversiteyi de dâhil etme kararı verdik. Fakat vatandaşlarımız öğrenci tarifesini çok suistimal ediyorlar. İş yerinde yükselip maaşını arttırmak isteyen 40 yaşında yetişkin birey açık öğretimden okula kayıt yaptırıyor ve öğrenci tarifesinden ödeme yapmaya çalışıyor. Bunlar öğrenci tarifesinde geçerli değil. Öğrenci tarifesini oluştururken hedeflediğimiz kitle ilkokul, ortaokul ve lise okuyan 18 yaş altı öğrencilerdir.” şeklinde devam etti.

“Son durakta inecekler daha az para ödemek için yakında ineceğini söylüyor”
Birçok ilde uygulanan mesafeye göre ücretlendirme konusuna da değinen Eskişehir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı İlhan Ay, şunları söyledi;
“Eskişehir'de böyle bir uygulama şuan için söz konusu değil. Zaten genel olarak mahallelere çalışıyoruz ve şehir için veya mahalle içi kısa mesafe müşterimiz çok az oluyor. Şoförlerimizin hangi yolcunun nerede ineceğini takip etmesi mümkün olmuyor. Öğrenci tarifesindeki yaşanan suistimalleri mesafede de yaşamak istemediğimiz için tek fiyat uyguluyoruz. Son durakta inecek yolcular daha az para ödemek için yakında ineceğini söyleyerek ödeme yapıyor. Bunları başka illerdeki meslektaşlarımızdan duyuyoruz. Bunları şoförün takip etmesinin mümkün değil. Bu tarz suistimallerin önüne geçmek için mesafeye göre ücretlendirme düşünmüyoruz.”

“Eskişehir'de minibüs fiyatları gayet uygun”
Eskişehir'de uygulanacak olan 3.50 TL tarifesini diğer illere göre değerlendiren Ay, “Uygulanacak olan fiyat diğer illere göre gayet uygun. Diğer illerde çok daha önce zam yapıldı ve şuanda çoğu ilde fiyat 3.50 TL'nin üzerinde. Eskişehir'de minibüs fiyatları gayet uygun.” dedi.

“Toplu taşıma araçlarına saygı ve öncelik istiyoruz”
Minibüs esnafının genel sorunlarına değinen İlhan Ay, “Minibüs esnafında sorun, sıkıntı bitmiyor. En önemlisi trafikte yaşananlar. Bizler zamanlı çalışıyoruz ve buna göre hareket etmeliyiz. Özel araçların zamana bağlı çalışan toplu taşıma araçlarına saygı göstermelerini istiyoruz ve öncelik vermelerini istiyoruz. En büyük sıkıntımız trafikte şahsi araç sürücüleriyle yaşanan problemler.” olarak açıkladı.

“Müsait bir yerde" uygulaması devam ediyor”
Sabit durak uygulamasına geçiş konusunda bilgilendiren Eskişehir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı İlhan Ay, “Bizler zaten mümkün olduğunca sabit duraklarda duruyoruz fakat yıllardır olduğu gibi vatandaşın "Müsait bir yerde" isteğine elimizden geldiğince ve trafik müsaade ettiği sürece uyum sağlıyoruz. Fakat yolcunun binmek istediği yer uygun değilse orada durup yolcu almıyoruz. Uygun olan yerlerde indibindi yaptırıyoruz. Kısacası minibüslerin klasiği olan "Müsait bir yerde" uygulaması devam ediyor.” diyerek sözlerini bitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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