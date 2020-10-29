Eğlence mekânında çalışanlar sokak hayvanları için ter döküyor Halı saha maçının galibi sokak hayvanları oluyor Bu maçın kaybedeni yok Halı saha maçının amacı sokak hayvanlarını beslemek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğlence mekânında çalışanlar sokak hayvanları için ter döküyor Halı saha maçının galibi sokak hayvanları oluyor Bu maçın kaybedeni yok Halı saha maçının amacı sokak hayvanlarını beslemek

İHA

Eğlence mekânında çalışanlar sokak hayvanları için ter döküyor Halı saha maçının galibi sokak hayvanları oluyor Bu maçın kaybedeni yok Halı saha maçının amacı sokak hayvanlarını beslemek

Eskişehir’deki eğlence sektörü çalışanlarının, sosyal sorumluluk bilinciyle halı saha maçlarının ardından sokak hayvanlarını beslemek için kilolarca mama alarak düzenledikleri organizasyon, şehrin pek çok işletmesinin de dahil olmasıyla her geçen gün büyüyor.
Eskişehir’in pek çok yerinde bulunan eğlence mekânları, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyor. Her hafta yaptıkları halı saha maçlarına bir anlam katmak isteyen işletme sahipleri ve çalışanlar; maç sonunda para toplayarak hayvanlar için mama satın alırken, eğlencelerinin böyle bir hayır işine vesile olmasından çok memnun. Başlangıçta iki işletme arasında düzenlenen fakat iki haftada şehirdeki 14 işletmeye yayılan organizasyonun daha da genişlemesi bekleniyor.
Proje çığ gibi büyüyor
Pandemi sebebiyle uzun zamandır kendi aralarında etkinlikler düzenleyemeyen çalışanlar, böyle bir sosyal sorumluluk projesinin bir parçası oldukları için çok mutlu olduklarını belirtiyorlar. Yaklaşık yirmi yıldır hem işletmecilik hem de müzisyenlik yaparak eğlence sektörünün içinde yer alan Özcan Yapıcı, bulunduğu işletmelerin misyonları arasında sosyal sorumluluk projelerinin çok fazla yer tuttuğunu ifade etti ve şu şekilde konuştu:
“Uzun yıllardır birtakım etkinliklerde bulunuyorduk, ama tabii ki şu son dönemlerde malum süreci göz önünde bulundurunca çok fazla etkinlik gerçekleştiremiyorduk. Bizim her hafta sonu yaptığımız klasik halı saha maçlarımız oluyor. Dedik ki uzun zamandır zaten bir etkinlik yapamıyoruz, o zaman bu maçın sonunda kaybeden takım 20 kilo mama alsın ve bunu sokak hayvanlarına dağıtsın. Böylelikle daha önceden beri misyon edindiğimiz şeyi devam ettirmiş olalım dedik. Bu kendi aramızda yaptığımız bir şeydi. Sonra o kadar güzel tepkiler aldık ki proje müthiş bir şekilde çığ gibi büyüyerek geldi. Şu anda bu bir turnuvaya dönüştü. Olay bizden çıktı ve diğer işletmelere de sıçradı. Zaten mevcut süreçte eğlence sektöründe hizmet veren çok fazla açık işletme yokken olanlar da bu olaya çok güzel tepki verdiler ve bunu bir turnuva haline dönüştürdük. Her hafta kaybeden takım şu anda bir mama desteğinde bulunmakta”
Maçı kazanan da kaybeden de yardımda bulunuyor
Gelen tepkilerin ardından çok mutlu olduklarını ifade eden Yapıcı, bu projeye iki işletme olarak başladıklarını söyledi. Özcan Yapıcı, “Kendi aramızdaki ilk maçlardan sonra ‘biz de maç yapmak istiyoruz’ diye teklifler geldi. Şu anda sanırım 14 işletmeye kadar bu böyle sıçramış durumda. Bence bu daha da büyüyecek, gidişat o yönde. Yani iki haftada geldiğimiz nokta bu. Tatlı bir turnuva, çekişme olayına dönüştü. Evet kaybeden bir takım var ama kimse bunu bir ceza olarak düşünmüyor. Kazanan takımlar da bu konuda gerekli tüm desteği gösteriyor. Biz onun adını yirmi kilo koymuştuk ama şu anda rakamlar daha da artmakta. Yani turnuvaya katılmayıp destekte bulunan, sponsor olan işletmeler de bunlara dahil oldu. Durum düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Aslında ufak bir yardım düşüncesiyle yola çıkmıştık fakat gördük ki uygun platform oluştuğu zaman katılım gösterecek çok fazla yardımsever insan var. Şu anda bizim de böyle bir anda kafamızda ‘acaba başka neler yapabiliriz, nasıl yardımlar yapılabilir’ gibi sorular belirdi. Mesela daha önceden yapmış olduğumuz, ‘ihtiyacı olan okullara ve kütüphanelere kitap yardımı’ gibi etkinlikleri nasıl arttırırız, proje haline getiririz ve yaygınlaştırırız şeklinde düşünmeye başladık” dedi.
Çalışanlardan tam destek
Projenin başladığı mekânlardan birinde personel şefi olarak çalışan Kaan Uluışık, çalışanlar olarak böyle bir projeyle kendilerine gelindiğinde çok mutlu olduklarını aktardı. Uluışık, “Projeyi duyunca çok mutlu olduk çünkü sokak hayvanları için güzel bir projeydi. Bizim için de çok anlamlı oldu. Daha önce de halı saha maçları yapıyorduk ve zaten eğlenceli oluyordu ama bu şekilde daha anlamlı ve eğlenceli oldu. Böyle fikirlere çok açığız, her zaman olsun istiyoruz. Halı saha olur, başka bir etkinlik olur her türlü katılırız yani” diyerek görüşlerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüs fiyatlarına zam geliyor Fiyat değişikliğinin gerekçelerini ve yaşadıkları sıkıntıları anlatan Eskişehir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı İlhan Ay; “Zam yapmakta geç bile kaldık” “40 yaşında yetişkin birey öğrenci ücreti ödemek istiyor” “Suistimallerin önüne geçmek için mesafeye göre ücretlendirme düşünmüyoruz”
YEREL HABERLER Minibüs fiyatlarına zam geliyor Fiyat değişikliğinin ...
3 erik 40, kilosu 800 liraya satılıyor Eriğin kilo fiyatı çeyrek altınla yarışıyor
YEREL HABERLER 3 erik 40, kilosu 800 liraya satılıyor Eriğin kilo ...
İnönü’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER İnönü’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’dan ...
Diş hekimliğinde "İmplantolojiye Multidisipliner" bakış açısı
YEREL HABERLER Diş hekimliğinde "İmplantolojiye Multidisipliner" ...
Kazadan saniyelerle kurtuldu Ölüme teğet geçen vatandaş hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Eskişehir'de meydana gelen ilginç trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kazadan saniyelerle kurtuldu Ölüme teğet geçen ...
Eskişehir'in “Tramvay çocuğu” kayıp Soğuk havadan kaçıp tramvaya binerek Türkiye’de gündem olan köpeğin ortalıkta gözükmemesi hayvan severleri endişelendirdi Eskişehir’de tramvayla gezen köpek her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'in “Tramvay çocuğu” kayıp Soğuk havadan ...
Eskişehir'de risk arttı, HES uygulamasındaki harita kırmızıyla kaplandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de risk arttı, HES uygulamasındaki harita ...
Başkan Kazım Kurt'un Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kazım Kurt'un Cumhuriyet Bayramı mesajı
Öykü ve resim yarışması kazanan çocuklar ödüllerini törenle aldı
YEREL HABERLER Öykü ve resim yarışması kazanan çocuklar ödüllerini ...
Öğrencilere ücretsiz maske ve dezenfektan desteği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlarca okullara 1 milyon 414 bin adet maske, 40 bin 486 litre dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere ücretsiz maske ve dezenfektan desteği İl ...
EBA Uzaktan Eğitime Giriş Noktası minik ziyaretçilerini bekliyor Espark’tan miniklere uzaktan eğitim kolaylığı
YEREL HABERLER EBA Uzaktan Eğitime Giriş Noktası minik ...
Ata’nın fotoğrafları beğeni topluyor
YEREL HABERLER Ata’nın fotoğrafları beğeni topluyor
Rektör Şenocak’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var “Önümüzdeki iki iç saha maçımız final niteliğinde” “Türkiye’nin en güzide taraftar gruplarına sahibiz”
YEREL HABERLER Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var “Önümüzdeki ...
Telefonunu kaybedince birlikte alkol aldıkları arkadaşından şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Telefonunu kaybedince birlikte alkol aldıkları ...
Beylikova’da 29 Ekim hazırlığı
YEREL HABERLER Beylikova’da 29 Ekim hazırlığı
Şehit eşi teknoloji tasarım atölyesinin tüm giderlerini üstlendi Osmangazi İlkokuluna yapılacak atölyeye şehit Cihat Şengil’in adı verilecek
YEREL HABERLER Şehit eşi teknoloji tasarım atölyesinin tüm ...
Seyitgazi Dr. Ayhan Onursal kütüphanesi okuyucularını bekliyor
YEREL HABERLER Seyitgazi Dr. Ayhan Onursal kütüphanesi okuyucularını ...
Başkan Ataç’tan 29 Ekim mesajı: "Yaşasın cumhuriyet"
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 29 Ekim mesajı: "Yaşasın cumhuriyet"
İnönü Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede yoğun mesai
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede yoğun ...
Başkan Küpeli, "Cumhuriyetin ışığında çalışıyor, üretiyor ve geleceğimizi inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Küpeli, "Cumhuriyetin ışığında çalışıyor, ...
Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın Cumhuriyet ...
Türkiye’de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan hayatını kaybediyor İlk 4-6 saat hayati önem taşıyor
YEREL HABERLER Türkiye’de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X