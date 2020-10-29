Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi programını

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulunda Mevlidi Nebi programını gerçekleştirdi.

Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyaya geldiği günü içine alan haftanın Mevlidi Nebi kutlamaları kapsamında, Seyit Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ortaokul yerleşkesindeki konferans salonunda program gerçekleştirdiler. Programa, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Mete, Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yusuf Gül, Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdür yardımcısı Ahmet Şakar, okul öğretmenleri ve öğrencileri katılım gösterdi. Program Kuranı Kerim tilaveti ile başlayıp, şiir ve ilahilerin okunması ile devam etti. Programın sonunda Mevlidi Nebi ile ilgili şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ile program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.