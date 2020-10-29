Marketten ürün çaldılar, yakalanınca suçlarını itiraf ettiler

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Eskişehir’de bir marketten 2 bin 165 liralık ürün çalan 2 şüpheli, polisi yakalanınca suçlarını itiraf ettiler.

Hoşnudiye mahallesinde market çalışanı Y.E.D. polise başvurup, iş yerlerinden 2 bin 165 liralık ürün çalındığını belirterek şikâyetçi oldu. Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu L.B. ve A.B. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin suçlamayı kabul ettiği, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

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