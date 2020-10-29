İnönü’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Eskişehir İnönü İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt’un tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, ilçe Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt günün anlam önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Kurt’un konuşmalarının ardından öğrenciler tarafında hazırlanan şiir ve kompozisyonların okunması ile devam eden tören Cumhuriyet Oratoryosun gösterisi ile sona erdi.

Tören sonrası Kaymakam Kurt ile birlikte ilçe sakinlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlayan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün ve yarına da devletine sahip çıkamaya devam edeceğini belirtti.

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