Eskişehir'de gökkuşağı güzelliği

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Eskişehir'de kısa süreli de olsa gökyüzünü söyleyen gökkuşağı güzelliği yaşandı.

Akşam saatlerine doğru başlayan yağmurun ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Kendini gösteren güneşle birlikte kentin semasını yarım daire şeklinde kaplayan gökkuşağı, seyrine doyumsuz güzel bir görüntü oluşturdu. Dakikalarca gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, havanın kararması ile birlikte bir süre sonra kayboldu.

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