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Kışlığını alan terziye koşuyor Havalar soğuyunca kışlık kıyafetlerin bakım vakti geldi Pandemi yasakları döneminde evdeki hareketsiz yaşam şişmanlatınca eski kıyafetlerine sığamayanlar giysilerini terziye getirip genişletmeye başladı

İHA

Kışlığını alan terziye koşuyor Havalar soğuyunca kışlık kıyafetlerin bakım vakti geldi Pandemi yasakları döneminde evdeki hareketsiz yaşam şişmanlatınca eski kıyafetlerine sığamayanlar giysilerini terziye getirip genişletmeye başladı

Kış soğuklarının artık kendini hissettirmeye başlamasıyla yeni kıyafet alamayan vatandaşlar terzilere yöneldi.
Havaların iyiden iyiye soğumasıyla yazlık kıyafetler, yerlerini kışlıklara bıraktı. Giysilerinin yıprandığını ve problemli yerlerinin olduğunu görenler yeni kıyafet almak için masraf yapmak istemeyince çareyi terzilerde buldu.

İnsanlar yeni kıyafet almak yerine eskilerini tamir ettiriyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisinin hem sektörleri hem de vatandaşları ekonomik anlamda oldukça fazla etkilediği görülürken, alım gücünün azalması sebebiyle insanların yeni kıyafet almaktan çekindikleri belirtildi. Yaklaşık 20 yıldır Eskişehir’de terzilikle uğraşan Kadir Yıldız, konu hakkında, “Bu pandemi süreci pek çok şeyi oldukça fazla etkiledi. Yalnızca bizi değil, bütün esnafı ve sektörleri de etkiledi. Şimdi alım gücü zayıfladığı için insanlar evdeki eskilerini getirip, tamirat yaptırıp, onları kullanmayı tercih ediyor” şeklinde konuştu.

“Kış geldiği için işlerimizin iyice artmasını bekliyoruz”
Alım gücünün azalmasının terzilerin işlerinin artmasına vesile olabileceği ifade edilirken 41 yaşındaki Kadir Yıldız, “Geçen yıla göre bu yıl pandemiden dolayı işlerimiz oldukça düşüktü. Virüsün en yüksek olduğu dönemde iki ay boyunca dükkânı hiç açmadım. Normalleşmede açtım tabii ama bu yaz geçen yıla kıyasla daha durgun geçti. Ama piyasa yavaş yavaş hareketleniyor. Pek çok şeyin fiyatında yükselişler var, döviz kuru artıyor. Böyle olunca da insanlar yeni pantolon, mont almak yerine terziye gidip uygun maliyetle eski kıyafetini giymeye devam ediyor. Kış geldiği için insanlar kışlık kıyafetlerini tekrar dolaplarına yerleştiriyor ve bu sayede işlerimizin artmasını bekliyoruz” diyerek düşüncelerini aktardı.

Kilo almak kıyafetleri zedeliyor
Pandemi yasaklarının yaşandığı günlerde pek çok insanın evde hareketsiz bir yaşam sürdüğü ve kilo aldığı gözlemlenirken; bunun sonucunda eski kıyafetlerine sığamayan vatandaşların, giysilerini terziye getirip büyüttüğü aktarıldı. Bu doğrultuda talebin ne yönde olduğunu anlatan Yıldız, “En çok mont daralması, fermuar değişimi, kısaltma gibi talepler geliyor. Kotlarda eskiyen yerleri tamir ettirip tekrar kullanmayı tercih ediyor vatandaşlar. Genel olarak mont, kot tamirleri, fermuar değişimleri için gelen müşterilerimiz oluyor. Özellikle kilolu insanlarda pantolonların ağ kısımları eskir, deformasyona uğrar. Oraların tamiratlarını sıkça yapıyoruz. Daha önce giydiği fakat zayıfladıktan veya kilo aldıktan sonra giyemediği kıyafetleri getiren insanlar var. Kişi zayıflamışsa kıyafete daraltma işlemi yapıyoruz veya kilo almışsa ek koyarak kıyafeti genişletiyoruz” dedi.

“Ver bir şeyler”
İnsanların halihazırda kısıtlı olan bütçelerini zorlamak istemediğini belirten Kadir Yıldız, müşterilerine anlayışla yaklaştığını ifade etti. Yıldız, “Mesela diyelim ki pantolonun fermuarı bozuldu. Biz bunu 10 liraya değiştiriyoruz. Pantolonda ufak tefek sökükler varsa müşteriyi üzmemek için ‘ver bir şeyler’ diyorum ben. Genelde bu tabiri kullanıyorum. Zaten pek çok düzenli müşterimiz var. Benim de onların da işi görülmüş olsun yeter ki” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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