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Eylül ayında Eskişehir'de ithalat arttı, ihracat azaldı

İHA

Eylül ayında Eskişehir'de ithalat arttı, ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre Eylül ayında Eskişehir'in ithalatı arttı, ihracatı azaldı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2020 Eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 2,6 artarak 69 milyon 776 bin dolar, ihracat ise yüzde 25,0 azalarak 2020 Eylül ayında 76 milyon 825 bin dolar olarak gerçekleşti.
Ülke genelinde ise Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,8, ithalat yüzde 23,0 arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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