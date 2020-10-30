Ege depremini Eskişehir de hisseti

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İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Eskişehir’de de hissedildi.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen ve öğle saatlerinde yaşanan deprem Eskişehir’i de salladı. Saat 14.53 civarında kenti sallanan deprem vatandaşları tedirgin yaparken, binalarda bulunan birçok insan sokağa döktü.

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