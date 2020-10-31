Korona virüste erken teşhis onlarca yaşlının hayatını kurtardı

Eskişehir’deki huzurevinde bir kişinin Korona testinin (Covid19) pozitif çıkması sonucu alınan tedbir onlarca yaşlının erken teşhisi hayatlarını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Safiye Gönül Bayar Huzurevinde uzun süreli vardiya uygulaması kapsamında 14 günde bir personel değişimi yaşanıyor. Bu sayede ekipler karantina süresi olan 14 günlük süreyi tamamlamış oluyor. Huzurevine girecek personele ise her defasında Korona virüs testi uygulanıyor. Geçtiğimiz gün bir çalışanın Korona testleri pozitif çıkması sonucu onlarca yaşlı kontrol ve tedbir amacı ile hastanelere sevk edildi. Herhangi bir belirti yaşanmamasına rağmen kontrol amaçlı test sonucunda pozitif çıkan onlarca yaşlı çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Erken teşhis sonrasında tedavi altına alınan yaşlılardan hayati tehlikesi olan bulunmuyor. Yaşanan olay sonrasında ise huzurevinde bulunan yaşlı yaşam alanları dezenfekte edildi.

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