Eskişehir'de 2 mahalleye giriş çıkışlar kontrollü yapılıyor



Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi ve Günyüzü ilçesine bağlı Kayakent Mahallesi'ne giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Mahalle girişlerinde jandarma ve polis ekipleri durdurdukları araçlarda bulunanlara HES kodu sorgulaması yapıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlarda, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi ve Günyüzü ilçesine bağlı Kayakent Mahallesi'ne giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Giriş ve çıkışlarda uygulama noktası oluşturan ekipler, mahallelere girmek isteyenlere HES kodu sorgulaması yapmaya başladı.

Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal başkanlığında toplanan Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Muttalip Mahallesi'ne giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına, vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav ve fırın gibi işletmelerin dışında umuma açık olan her türlü kahvehane, kafe, internet kafe gibi işletmelerin ikinci bir emre kadar kapatılmasına, kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir"

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-10-31 11:55:46



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