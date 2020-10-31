Eskişehir İHH Arama Kurtarma Birimi deprem bölgesine ulaştı

İzmir’deki arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Eskişehir’den yola çıkan İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birimi Eskişehir şubesinde görevli 6 kişilik ekip ve bir köpek deprem bölgesine ulaştı.

Dün 14.52’de gerçekleşen ve merkez üssü Ege Denizi’nin Seferhisar açıkları olarak bildirilen deprem birçok ilde hissedildi. Meydana gelen depremden en çok etkilenen il İzmir oldu. 6.6 büyüklüğündeki sarsıntıda İzmir’deki çok sayıda bina yıkıldı. Göçen binaların altında kalan vatandaşları kurtarmak için farklı illerden gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. AKUT Eskişehir ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerinin ardından İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birimi’nden 6 kişilik ekip ve 1 arama kurtarma köpeği İzmir halkına destek için yola çıktı.

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