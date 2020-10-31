Eskişehir’den çıkan 79 arama kurtarma görevlisi İzmir’e ulaştı

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İzmir’de meydana gelen depremin ardından AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü koordinesinde yardım için yola çıkan toplamda 79 arama kurtarma görevlisi 17 araç ile deprem bölgesine ulaştı.

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda bina çöktü. Göçük altında kalan vatandaşlara yardım ulaştırmak için çevre illerden çok sayıda arama kurtarma görevlisi araçlarla birlikte afet bölgesine koştu. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü koordinesinde Eskişehir’den ise toplamda 79 arama kurtarma görevlisi deprem bölgesine ulaştı. İzmir’e yola çıkan ekipte AFAD’dan 24 arama kurtarma görevlisi bulunurken, STK’lardan da eğitimli 55 arama kurtarma görevlisi araçlarla deprem bölgesine ulaştı.

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