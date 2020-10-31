Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Dr. Burhan Yürütücü için anma töreni düzenledi

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Diş Hekimi Dr. Burhan Yürütücü’nün Korona virüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine bir anma töreni düzenlendi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi çalışanlarının katıldığı törene, hastanede bulunan hasta ve yakınları da eşlik etti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından törende konuşma gerçekleştiren Başhekim Prof. Dr. Taner Güneş, şunları söyledi:

“Sevgili meslektaşımı, bir abimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Burhan Yürütücü, hepimiz için çok değerli bir çalışma arkadaşıydı. Mesleğine olan sevgisi, hastalarına verdiği değerle örnek alınacak bir hekimdi. Kendisini, tüm dünyanın büyük bir mücadele verdiği Covid19 nedeniyle kaybettik ve sonsuz yolculuğuna uğurladık. İsmi, hayatını kaybeden sağlık kahramanlarının arasına yazıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyorum.”

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