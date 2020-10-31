Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonuna 6 tutuklama

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi, ilçeye bağlı Hisar ve Avlamış mahallelerinde meydana gelen enerji nakil kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Eskişehir merkezli Diyarbakır, İstanbul, Muş ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında nitelikli hırsızlık, suç eşyasının satın alınması' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 6'sı tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-10-31 14:36:07



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