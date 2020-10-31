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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehirspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

Eskişehirspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 8. haftasında evinde konuk edeceği Akhisarspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Tedavileri süren Muhammet, Selman ve Ömer Faruk ise antrenmanda yer almadı. SiyahKırmızılı takım, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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