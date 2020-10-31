Eskişehirspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 8. haftasında evinde konuk edeceği Akhisarspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Tedavileri süren Muhammet, Selman ve Ömer Faruk ise antrenmanda yer almadı. SiyahKırmızılı takım, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.