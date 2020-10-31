Cuma namazını müteakip yardım parasını çaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de cuma namazı sonrasında toplanan yardım parasından çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gökmeydan Mahallesinde cami imamı İ.Ö., cuma namazı sonrasında yardım topladı. Bir süre sonra yardım parasından 20 lira eksik olduğunu fark eden imam şüpheli A.U.’un çaldığını tespit etti. İmamın durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine karakola gelen şüpheli çaldığı parayı polis ekiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.