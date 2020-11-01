Odunpazarı Belediyesi ile hayallerine kavuştular

Odunpazarı Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü çatısı altında verilen tiyatro ve müzik eğitimlerine katılan 15 öğrenci, konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinin sınavlarında başarılı oldu. Yaşadıkları mutluluğu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile paylaşan genç sanatçılar, Başkan Kurt’a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi, bir taraftan Odunpazarı’nı tarihin, kültürün, sanatın ve bilimin merkezi yapmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun 20192020 eğitim yılında toplam 8 öğrencisi, konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinin tiyatro bölümünü kazandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün de 20192020 eğitim yılında 7 öğrencisi konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinin ses eğitim, müzik ve çalgı eğitimi bölümlerini kazandı.

Büyük bir mutluluk yaşayan genç sanatçılar, yaşadıkları bu mutluluğu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile paylaştı. Başkan Kurt’u makamında ziyaret eden öğrenciler, Kurt’a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesinin kendileri için bir okul olduğunu belirten genç sanatçılar, “Her zaman desteğinizi hissettik. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadınız. Teşekkür ederiz” diye konuştu.

Konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerini kazanan 15 öğrencinin Odunpazarı Belediyesi’nin gurur tablosu olduğunu belirten Başkan Kurt, “Büyük bir başarıya imza attınız. Bizleri çok gururlandırdınız. Yolunuz hep açık olsun. Okul hayatınızda başarılar dilerim” dedi.



Odunpazarı Belediyesi’nin gurur tablosu

Öğrencilerden Ahmet Cemal Kamar Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Aslı Üstüner Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Çelik Er Seyhan Bodrum Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü, Doğukan Karataş Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Emirhan Subaşı Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Esra Ünnü Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Ezgi Alpak Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Kadir Vural Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü; Erdem Dürgel Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Yaren Doğan Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü ve Çalgı Eğitimi Bölümü, Osman Erdem Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü ve Türk Müziği Bölümü, Onur Tepekaya Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü ve Türk Müziği Bölümü ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ses Eğitimi Bölümü, Ali Baran Akbaba Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü ve Çalgı Eğitimi Bölümü, Sinem Yur Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü, Şevval Şenel Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nü kazandı.

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