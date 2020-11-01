Eskişehirspor - Akhisarspor: 0-1

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Bilal, Mevlüt, Erdal, Sezgin, Mehmet Özcan, Berkay, Kıvanç (Dk.46 Buğra), Sholaja (Dk.46 Kaan)(Dk.73 Bedirhan), Onur, Sunday Alimi (Dk.86 Onur Arı)

AKHİSARSPOR: LukacMusa, Vrsajevic, Ali Kaan (Dk. 66 Bora), Doğukan, Taha, Çekdar Orhan (Dk.82 Gökmen), Bjarmason (Dk.89 Yavuz Serkan), Hasan Ali (Dk.66 Onurcan), Alperen Babacan, Hadzic (Dk.82 Berktuğ)

GOLLER: Dk.29 Çekdar Orhan (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Mevlüt, Berkay (Eskişehirspor), Bjarnason (Akhisarspor)TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Eskişehirspor kendi sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.

12'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Alimi sert vurdu, top az farkla auta gitti.

29'uncu dakikada, Mevlüt'ün kaptırdığı topla ceza sahasına giren Çekdar Orhan vurdu: 0-1

70'inci dakikada Bilal'in sağdan ortasında Kaan sert vurdu, top auta gitti.

Maç deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-11-01 17:54:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.