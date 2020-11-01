Eskişehirspor evinde 3 puanı bıraktı Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: “Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptı”

Evinde Akhisarspor’a tek gol ile mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan, “Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptı” dedi.

Evinde ikinci mağlubiyetini alarak hanesine puan yazdıramayan Eskişhirspor, ligin son sırasından kurtulamıyor. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumu Fahrettin Sayhan, “Kazanılması gereken bir maç. Kazanacak şekilde oynadık ama tek eksik topu ağlara atamamak. Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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